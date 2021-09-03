Азовская чиненка и атаманская уха: Ростовская область примет участие в конкурсе «Вкусы России»

Все желающие смогут отдать свой голос за любимые продукты в номинации «Нас выбирают». Фото: сайт правительства РО

На участие во II Национальном конкурсе «Вкусы России» от производителей Ростовской области поступило 44 заявки. По числу желающих представить свою продукцию наш регион оказался в лидерах. Об этом сообщает сайт донского правительства.

На голосование и суд жюри от Ростовской области готовы вынести уникальные национальные продукты, например, азовскую чиненку - фаршированного сазана, которого готовят на Дону уже более 300 лет, или нардек - арбузный мед. Продемонстрируют также милютинский каравай, атаманскую уху по-старочеркасски, багаевский огурец, кривянский помидор, егорлыкский сыр, заветинскую баранину и обливский мочёный арбуз.

Примечательно, что в списках есть как традиционные для казачьего быта продукты - лещ, селедка, курник, соленья, а также блюда других народностей Дона.

- У каждого народа на территории России свои традиции, история и продукты питания, некоторые широко известны, но есть и такие, о которых еще никто не знает. Это настоящие гастрономические находки. Наш конкурс призван познакомить потребителей с многообразием вкусов нашей Родины и дать стимул к развитию агротуризма, - пояснила заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут.

По информации организаторов, на втором месте по числу заявок после Ростовской и Московской областей расположилась Ярославская область, третье место разделили Пермский край и Волгоградская область. Всего же на конкурс региональных брендов прислали более 700 заявок. Это почти на 200 больше, чем в прошлом году.

Теперь эксперты оценят эти заявки. Кроме того, все желающие смогут отдать свой голос за любимые продукты в номинации «Нас выбирают». Голосование будет открыто с 20 октября по 7 ноября. Итоги конкурса по 8 номинациям подведут в ноябре.

- В этом году развернули масштабную подготовительную работу по всем районам Дона для того, чтобы заявленные продукты могли претендовать на звание вкуса России. Конкурс призван создать новые «точки роста» в сельских территориях, привлекать внимание к достижениям производителей и помогать в ее продвижении продукции, - пояснил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

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