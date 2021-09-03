«Народный совет»: на что хотят потратить 500 млн рублей в Ростовской области

Все желающие смогут выразить свое мнение до 15 сентября. Фото: сайт правительства РО

Более 4,5 тысяч жителей Ростовской области за два дня проголосовали в рамках проекта «Народный совет». Сейчас на Дону решают судьбу 500 млн рублей, их потратят на 3 из заявленных 10 направлений в сфере здравоохранения, сообщает сайт правительства региона.

Пока что, по итогам за два дня, наиболее важным люди считают приобретение высокотехнологичного диагностического оборудования. На втором месте - физиотерапевтическое оборудования и средства реабилитации. Замыкает тройку лидеров приобретение экспресс-тестов критических состояний и лабораторных анализаторов.

Все желающие могут еще могут выразить свое мнение, голосование продлится до 15 сентября. Средства на реализацию проектов-победителей заложат в бюджет на 2022 год.

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