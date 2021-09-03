Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 сентября 2021 10:44

Судьбу 500 млн рублей предложили решить жителям Ростовской области

На что потратят эти деньги, решат по итогам голосования
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Выбрать свой вариант можно будет до 15 сентября. Фото: страница в Instagram Василия Голубева

Выбрать свой вариант можно будет до 15 сентября. Фото: страница в Instagram Василия Голубева

В Ростовской области стартовало голосование в рамках проекта «Народный совет». Жители Дона могут решить на что потратить 500 млн рублей, которые в виде гранта поступили из федеральной казны, написал в Instagram губернатор Василий Голубев.

- Направим эти деньги на развитие первичного звена здравоохранения. На что именно предлагаю решить всем вместе. С вашей помощью определили перечень из 10 направлений развития донских медучреждений. Три из них, которые наберут наибольшее число ваших голосов, будут профинансированы в первую очередь, - пояснил Василий Голубев.

Голосование продлится до 15 сентября. Средства на реализацию проектов-победителей заложат в бюджет на 2022 год.

Ранее от жителей донского рая в рамках «Народного совета» поступило 12 тысяч предложений, из них выбрали наиболее актуальные. Теперь люди самостоятельно определят лучшие из лучших вариантов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор попросил найти способы возобновить оказание плановой медицинской помощи

Это ограничение было введено из-за тяжелой ситуации с коронавирусом (подробности)