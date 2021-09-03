Судьбу 500 млн рублей предложили решить жителям Ростовской области

Выбрать свой вариант можно будет до 15 сентября. Фото: страница в Instagram Василия Голубева

В Ростовской области стартовало голосование в рамках проекта «Народный совет». Жители Дона могут решить на что потратить 500 млн рублей, которые в виде гранта поступили из федеральной казны, написал в Instagram губернатор Василий Голубев.

- Направим эти деньги на развитие первичного звена здравоохранения. На что именно предлагаю решить всем вместе. С вашей помощью определили перечень из 10 направлений развития донских медучреждений. Три из них, которые наберут наибольшее число ваших голосов, будут профинансированы в первую очередь, - пояснил Василий Голубев.

Голосование продлится до 15 сентября. Средства на реализацию проектов-победителей заложат в бюджет на 2022 год.

Ранее от жителей донского рая в рамках «Народного совета» поступило 12 тысяч предложений, из них выбрали наиболее актуальные. Теперь люди самостоятельно определят лучшие из лучших вариантов.

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