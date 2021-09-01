Губернатор попросил найти способы возобновить оказание плановой медицинской помощи

В Ростовской области планируется возобновить оказание плановой медицинской помощи Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к министру здравоохранения региона с поручением найти способы,чтобы возобновить плановую медицинскую помощь. Об этом глава региона говорил на заседании оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, что ограничения были введены в августе из-за тяжелой ситуации с распространением вируса. Часть введенных антиковидных ограничений были недавно отменены, но плановая медпомощь жителям региона по-прежнему не оказывается.

Губернатор поручил областному Минздраву предусмотреть механизмы, которые позволят снять и эти ограничения. Он добавил, что по каждой территории необходимо очень внимательно отслеживать ситуацию.

- Пока люди могут не в полном объеме получать услуги в медучреждениях. Теперь надо найти механизмы, чтобы оказывать в полном объеме, - высказался глава региона.

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