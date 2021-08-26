В Ростовской области выявили еще 479 случаев коронавируса

В лабораториях за сутки провели 15318 тестов Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области к утру 26 августа выявили 479 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2903. Об этом сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 197. На втором месте находится Батайск, там 14 заболевших, в Красносулинском районе - 11, по 9 - в Шахтах, Аксайском, Неклиновском и Сальском районах.

По 8 случаев - в городе Гуково, Новочеркасске, Азовском, Мясниковском и Семикаракорском районах, по 7 - в Новошахтинске, Багаевском, Егорлыкском, Зерноградском, Зимовниковском и Миллеровском районах. Меньше всего положительных тестов - по 1 - в Куйбышевском, Пролетарском, Родионово-Несветайском, Советском и Шолоховском районах.

Среди новых заболевших 34,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% - от 46 до 65 лет, 11,9% - от 66 до 79 лет, 4,6% - старше 80 лет, 11,1% - дети.

Лечение в стационарах получают 4142 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 43 человека, на неинвазивной ИВЛ - 387.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 25 умерших с COVID-19. Это 14 женщин 17, 43, 54, 56, 59, 61, 65, 66, 67, 69, 72, 77, 85 лет, а также 11 мужчин 27, 42, 46, 49, 58, 63, 64, 68, 72, 73 лет. У всех скончавшихся были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стали 5850 человек. За этот же период, с начала пандемии, выздоровели 105839 человек, в том числе за последние сутки - 301.

С сегодняшнего дня в Ростовской области ослабили коронавирусные ограничения. Теперь можно снова посещать бани, сауны, бассейны и крытые аквапарки, а также кататься на аттракционах. Залы общепита разрешили заполнять полностью, но пускать туда будут только с документами о состоянии здоровья. Летние веранды можно будет посещать без каких-либо ограничений.

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