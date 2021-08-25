В Ростовской области ослабят антиковидные ограничения

В Ростове смягчат антиковидные меры
Фото: Правительство РО
Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес изменения в постановление об антиковидных ограничениях. С 26 августа они будут значительно ослаблены.
Так, горожане снова смогут посещать бани, сауны, бассейны и крытые аквапарки, а также кататься на аттракционах и покупать товары на "островках" в торговых центрах. Ностоит отметить, что в бассейнах и аквапарках сохраняется ограничение на заполняемость. А посетителям бань и саун придется предъявлять один из трёх обязательных документов (отрицательный ПЦР-тест, сертификат о прививке, либо документ о перенесённом в течение предшествующего полугода заболевании ковид-19).
Несовершеннолетние горожане смогут снова посещать фитнес-центры и спортзалы. А норма заполняемости их увеличивается. На одного посетителя теперь требуется не десять, а четыре квадратных метра.
Заведения общепита смогут заполняться целиком, но пускать туда будут только при наличии обязательных документов. Летние веранды можно будет посещать без каких-либо ограничений.
В соревнованиях, которые проводятся без зрителей снова смогут принимать участие несовершеннолетние ростовчане. Но от них потребуется медицинский документ. Спортивные мероприятия профессиональных игровых команд разрешаются с участием зрителей. Но посещать их могут не более тысячи человек, а зал не должен быть заполнен больше, чем наполовину. Но для этого также потребуется меддокумент.
Отдельные решения приняты по «Ростов-Арене».
- Там возобновляется проведение спортивных мероприятий - с заполнением не более 5 тысяч мест на трибунах, а при рассадке зрители должны соблюдать нормы санитарного дистанцирования. И у участников, и у зрителей должен быть медицинский документ, это требование не касается лиц до 18 лет, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
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