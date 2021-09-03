Ростовский предприниматель попался на незаконной переработке металла для добычи золота

Ростовского бизнесмена заподозрили в незаконной добыче золота Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В донском регионе местного предпринимателя заподозрили в незаконной переработке переработке металла с целью добычи золота. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

Ленинский районный суд признал бизнесмена виновным в нарушении правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. В ходе следствия удалось выяснить, что злоумышленник четыре года занимался скупкой золотосодержащего лома. А затем при помощи специальных процедур он извлекал из него драгоценные металлы, которые в последствии можно было использовать в ювелирном деле.

По решению суда, осужденному предстоит выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей, а все добытое золото у него изъяли. Их общая стоимость составила более 5,6 миллиона рублей.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.