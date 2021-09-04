Застройщик не исключил рост стоимости жилья до 200 тысяч рублей за квадратный метр в новостройках Ростова

Новые микрорайоны без школ оставаться не должны: кто будет строить учебные учреждения? Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону застройщики допускают, что стоимость квадратного метра жилья в новостройках может подняться и до 200 тысяч рублей. Такое предположение высказал представитель застройщика одного из новых микрорайонов города Николай Бритвин. Об этом сообщает портал 1rnd.

Застройщик заявил, что расходы на возведение социальных объектов сильно увеличат стоимость квадратного метра жилья, так что школами и детсадами, по его мнению, должен заниматься город.

В свою очередь, сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко заметил, что игнорирование застройщиками интересов города и его жителей вызывают "социальную напряженность". И теперь на законодательном уровне будет запрещено строить новые микрорайоны без необходимой социальной инфраструктуры.

Напомним, в новом учебном в школу микрорайона Суворовский набрано 20 первых классов.

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