В Ростов доставили колокол массой 4,5 тонны для главного храма Южного военного округа

В работах по благоустройству принимают участие военнослужащие. Фото: сайт ростовского прихода святого Георгия Победоносца

В Ростов-на-Дону прибыл колокол для главного храма Южного военного округа массой 4,5 тонны. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

- В православный храм в честь сорока Севастийских мучеников Георгиевского прихода Ростова-на-Дону, утвержденный главным храмом Южного военного округа, доставили главный колокол — благовестник весом 4,5 тонн. Временно он установлен у входа в строящийся храм, - уточняют в пресс-службе.

Сейчас во дворе храма идет работа по благоустройству и реконструкции ландшафта. На месте помогают военнослужащие.

- Задействована специальная техника инженерных войск - бульдозеры, самосвалы, экскаваторы и плавающий транспортер, - уточняется в сообщении.

В плане работ обозначена высадка деревьев, оборудование тропинок, площадок для отдыха, создание искусственных порогов и водопадов на ручье. Завершить работы по благоустройству планируется к 1 декабря.

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