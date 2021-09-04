В Ростове мужчина и женщина напали на 14-летнего подростка

В Ростове-на-Дону ищут мужчину и женщину, которые напали на подростка в СНТ «Садовод». Видео происшествия опубликовано в группе «Ростов Главный» ВКонтакте. Юношу сначала били, а затем отобрали ценные вещи.

На кадрах парень и девушка завели разговор с подростком, и в один момент девушка девушка попыталась что-то отнять у несовершеннолетнего.

Ребенок пытался сопротивляться, тогда парень схватил его и прижал к забору, в этот момент девушка выхватила какой-то предмет, а ее спутник ударил мальчика по голове.

Как сообщили подписчики группы, ребенка с травмами отправили в больницу.

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