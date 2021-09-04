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Общество4 сентября 2021 19:12

Самолет из Крыма экстренно сел в аэропорту Ростова

Пассажирке стало плохо, и ее увезла скорая помощь
ТИХОНОВА Татьяна
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Самолет отправился дальше уже через час

Самолет отправился дальше уже через час

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самолет «Аэрофлота», летевший из Симферополя в Екатеринбург вынужденно прервал полет и приземлился в Ростове-на-Дону — на запасном аэродроме «Платова».

Как сообщили «КП — Ростов-на-Дону» в аэропорту, в воздухе пассажирке стало плохо, и самолет совершил посадку в 11.36.

Женщине вызвали машину скорой помощи, медработники забрали ее прямо от самолета.

Борт продолжил полет через час, в 12.39.

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