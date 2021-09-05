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Общество5 сентября 2021 7:20

В каком случае жильцов исторических домов в Ростове могут расселить из квартир

Это окажется возможным, если будет принята федеральная программа реконструкции объектов культурного наследия
ТИХОНОВА Татьяна
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Некоторые эксперты опасаются, что инициатива будет невыгодной жильцам расселяемых домов. Фото: группа "Мой фасад" ВКонтакте

Некоторые эксперты опасаются, что инициатива будет невыгодной жильцам расселяемых домов. Фото: группа "Мой фасад" ВКонтакте

Такую программу сейчас обсуждают в министерстве культуры и среди экспертов, чтобы сохранить исторические дома, которые сложно комплексно восстанавливать, когда в них живут люди, а потом определить их под офисы или другие общественные пространства. Об этом сообщает портал ura.ru.

Так, председатель комиссии общественной палаты Ростова-на-Дону по культуре и сохранению культурного наследия Наталья Сундеева подтвердила, что ремонт домов, имеющих охранный статус, обходится гораздо дороже.

- У нас прорабатывается программа, по которой бизнес сможет получить в пользование объект культурного наследия за символическую цену: 1 рубль за квадратный метр. Но инвестор должен полностью отремонтировать здание и сохранять его облик. Если появится федеральная программа, мы будем только за. И готовы подключиться к ее проработке, —уточнила эксперт.

Рассматривается два варианта расселения: за счет государства или за счет бизнеса.

При этом эксперты отметили, что программа переселения может быть не выгодна жильцам.

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