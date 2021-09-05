Погода в Ростове-на-Дону на 5 сентября 2021: в городе похолодает до +12

Самое время для прогулки: сильных дождей синоптики не обещают Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Ростове-на-Дону на 5 сентября 2021 — публикуем прогноз на воскресенье. По данным донских синоптиков, выходной будет ветреным и прохладным.

Температура днем будет составлять +18-20 градусов. Скорость ветра ожидается на уровне 5-10 метров в секунду: направление будет северо-западным с переходом на северо-восточное. Синоптики прогнозируют переменную облачность, серьезных осадков не ожидается. Ночью столбик термометра упадет до +9-11 градусов.

По Ростовской области будет +17-22 градуса, местами — до +25. Днем местами ожидается небольшой и умеренный дождь. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, направление также поменяется с северо-западного на северо-восточное. Ночью температура упадет до +8-13 градусов, на севере области — до +2.

При этом в центральный районах региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Местами в северо-западных, южных районах и Приазовье остается высокая пожароопасность - 4 класса.

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