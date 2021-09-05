Коронавирус в Ростове-на-Дону на 5 сентября 2021: от опасной инфекции скончались еще 28 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 479 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 5 сентября 2021 - заразились еще 200 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 479 человек. Общее число зараженных составило 126 321.

Новые случаи выявили в 53 городах и районах области. Среди заболевших 36,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,9% – от 46 до 65 лет; 12,7% – от 66 до 79 лет; 3,8% – старше 80 лет; 15,2% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 3 848 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 37 человек.

За сутки выздоровел 401 зараженный. За все время от ковида вылечились 109 028 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 16 женщин в возрасте от 54 до 87 лет и 12 мужчин в возрасте от 52 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 099 человек.

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