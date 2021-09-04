Коронавирус в Ростове-на-Дону на 4 сентября 2021: 477 дончан заразились опасной болезнью

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 477 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 4 сентября 2021 - заразились еще 194 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 477 человек. Общее число зараженных составило 125 842.

Новые случаи выявили в 53 городах и районах области. Среди заболевших 32,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,7% – от 46 до 65 лет; 14,5% – от 66 до 79 лет; 5% – старше 80 лет; 14,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 3 944 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 39 человек.

За сутки выздоровели 395 зараженных. За все время от ковида вылечился 108 627 зараженный.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 17 женщин в возрасте от 56 до 87 лет и 11 мужчин в возрасте от 40 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 071 человек.

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