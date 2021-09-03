Коронавирус в Ростове-на-Дону на 3 сентября 2021: опасным вирусом заразились еще 475 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 475 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 3 сентября 2021 - заразились еще 196 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 475 человек. Общее число зараженных составило 125 365.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 35,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 39,1% – от 46 до 65 лет; 14,7% – от 66 до 79 лет; 4,4% – старше 80 лет; 16% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 3 960 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 32 человека.

За сутки выздоровел 381 зараженный. За все время от ковида вылечился 108 232 зараженный.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 17 женщин в возрасте от 51 до 89 лет и 11 мужчин в возрасте от 30 до 88 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 043 человека.

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