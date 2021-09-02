Коронавирус в Ростове-на-Дону на 2 сентября 2021: число зараженных приближается к 125 тысячам человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 479 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 2 сентября 2021 - заразились еще 197 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 479 человек. Общее число зараженных составило 124 890.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 38,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 27,3% – от 46 до 65 лет; 15,2% – от 66 до 79 лет; 4% – старше 80 лет; 15,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 4 071 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 34 человека.

За сутки выздоровели 380 зараженных. За все время от ковида вылечился 107 851 зараженный.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 17 женщин в возрасте от 59 до 87 лет и 11 мужчин в возрасте от 41 до 80 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 015 человек.

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