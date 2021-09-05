В Гидрометцентре рассказали о причинах резкого похолодания в Ростовской области

К середине недели погода изменится Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Причину необычного для начала сентября похолодания на юге страны и в Ростове-на-Дону озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью "РГ". Он отметил, что такая погода больше соответствует октябрю.

Ученый объяснил, что резкое похолодание связано с заходом холодных воздушных масс с севера. Поэтому в донской столице сейчас около +20 градусов, в Краснодарском крае+21-25 градусов.

- Это ниже нормы, но по сравнению с холодом в центре погода на юге очень приятная и комфортная. И такая температура полностью соответствует началу "бархатного сезона" - периода, когда температура воздуха и воды становится примерно одинаковой. И уже в течение всего дня можно загорать на пляже, опасаясь ультрафиолетового излучения, - рассказал Вильфанд.

Напомним, рекордной дневная температура в Ростове сегодня не является. Так, в 1922 году на улице было всего +4,2 градуса, а в 1923, 1938 и 1946 стояла жара +32,5 градуса.

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