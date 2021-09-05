Еще 480 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

При этом выздоровели 533 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области на утро 5 сентября выявили 480 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей — 3020. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщили в областном правительстве.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 194. На втором месте находятся Багаевский, Волгодонский, Красносулинский, Миллеровский и Сальский районы — там по 9 заболевших. По 8 новых случаев зарегистрировано в Азовском, Аксайском районах, Батайске, Таганроге, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском и Семикаракорском районах. По 7 новых подтвержденных диагнозов — в Верхнедонском, Зимовниковском, Морошовском, Шолоховском районах. Меньше всего положительных тестов - по 1 — в Дубовском, Куйбышевском и Советском районах.

Среди новых заболевших 36,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,4% - от 46 до 65 лет, 13,3% - от 66 до 79 лет, 4,8% - старше 80 лет, 14,6% - дети.

Лечение в стационарах получает 3921 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 35 человек, на неинвазивной ИВЛ - 357.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 27 умерших с COVID-19. Это 18 женщин — 47, 54, 56, 63, 67, 69, две по 70, 72, 73, 74, 75, две по 83 и две по 84, 85 и 97 лет, а также 9 мужчин — 36, 65, 67, два по 71, 72, 79, 80, 81 год. У всех скончавшихся пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, все в регионе не смогли спасти 6126 человек с начала пандемии. Выздоровел 109561 человек, за сутки - 533 человека.

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