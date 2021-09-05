Медики рассказали, когда ростовчанам, привитым от коронавируса, делать прививку от гриппа

Врач рассказал, как избежать микст-инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом сезоне медики ожидают в Ростовской области несколько штаммов гриппа, случаи заболевания которыми уже регистрируются по России. Поэтому врачи рекомендуют пройти вакцинацию от гриппа даже тем, кто недавно получил прививку от коронавируса. Рекомендации жителям дона дал заместитель главного врача МЦ «Семья» Николай Воликов.

— Прививку от гриппа можно и нужно сделать. Не важно, вакцинирован человек от коронавирусной инфекции или нет, - объяснил доктор. - Но если вы вакцинировались недавно, разница между введением второй дозы препарата и прививкой от гриппа должна составлять не менее двух — трех недель.

Врач объяснил, что прививки от гриппа и коронавируса помогут избежать микст-инфекции, когда человека поражают одновременно две болезни и страдает больше органов и систем.

— Кроме H3N2 — гонконгского гриппа (который уже фиксируют в России, - прим. Автр) существуют H2N2 — азиатский грипп и H1N1 — обычный сезонный. Гонконгский и азиатский переносятся тяжелее обычного гриппа, - рассказал врач.

Прививочная кампания стартует уже в сентябре и медики рекомендуют успеть вакцинироваться до разгара эпидемии.

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