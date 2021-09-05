Телефонные мошенники заставили жителя Ростовской области взять кредит и похитили у него 1,3 млн

Мужчину даже согласился перевести больше миллиона по номерам телефонов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области от телефонных мошенников пострадал 55-летний житель Пролетарского района. Он обратился в дежурную часть районного отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.

- Заявителю поступил звонок от неизвестного молодого человека, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что на потерпевшего якобы оформлен кредит. Мужчина ответил, что кредитный договор не заключал, - говорится в сообщении. - Тогда лжесотрудник убедил свою жертву установить приложение банка и оформить новый кредит на сумму 1 489 500 рублей.

После чего звонивший скомандовал снять эти деньги и отправить их через банкомат, но уже другого банка, на номера телефонов, которые он продиктует, при этом не всю сумму, а а 1,3 миллиона рублей, и тогда старый кредит будет погашен.

Чтобы убедить мужчину, звонивший выслал ему фальшивые документы, где указал, что кредит якобы погашен. Через время обманутому мужчине стали звонить из банка и напоминать о задолженности. Тогда пострадавший понял, что стал жертвой мошенников, и пришел в полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В полиции не устают напоминать: при поступлении подобных звонков нельзя сообщать свои персональные данные и сведения о картах и счетах. При получении сообщений от банков или мобильных операторов о проблемах со счетом, обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения. Не совершайте никаких действий по инструкциям звонящего и завершите разговор.

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