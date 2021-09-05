Ростовские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля

Мужчину нашли в тот же день Фото: Евгения ГУСЕВА

В отдел полиции № 5 Управления МВД по Ростову-на-Дону обратился мужчина с заявлением о поджоге служебного автомобиля «Нива». Его машина полностью сгорела. Мужчина сообщил, что в тот же день у него с коллегой случился конфликт. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

По горячим следам правоохранительные органы задержали 61-летнего подозреваемого. Полицейские выяснили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на работу.

Коллеги поссорились, и после злоумышленник вышел на улицу, и увидев автомобиль своего оппонента, бросил в салон через открытое окно зажигательную смесь и скрылся. Автомобиль загорелся: сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного Кодекса «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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