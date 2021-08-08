Криминальные каникулы: в Ростовской области школьники от скуки угнали авто

Полиция по горячим следам задержала автоугонщика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Новочеркасске, местный житель припарковал на ночь свой автомобиль около двора, а на утро обнаружил, что машину украли. Автовладелец тут же написал заявление в полицию. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, угонщика задержали уже через пару часов.

Им оказался 14-летний ученик седьмого класса одной из школ в Аксайском районе области. Его поймали прямо в тот момент, когда подросток неспешна катался по городу на угнанном «ВАЗе» седьмой модели. В салоне машины находился еще один школьник.

Как выяснилось, оба подростка - из благополучных семей, на учете комиссии по делам несовершеннолетних никогда не состояли.

В полиции парни сказали, что угнали автомобиль из-за того, что им было скучно и захотелось приключений.

– По данному факту проходит проверка. В качестве улик изъяты отпечатки пальцев и следы обуви, - сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

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