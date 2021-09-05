За неделю в Ростове пассажиры пожаловались на поведение водителей автобусов 167 раз

Всего же за рабочую неделю поступило почти 800 обращений по работе городского транспорта Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростове-на-Дону за минувшую рабочую неделю, с 28 августа по 3 сентября, в городской центр управления пассажирскими перевозками поступило 781 обращение от пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Большинство обращений — это вопросы по графику работы городских маршрутов — 264 заявки. Также ростовчане 186 раз пожаловались на неудовлетворительное обслуживание маршрутов. А на третьем месте — 167 обращений — жалобы на поведение водителей автобусов и маршруток.

— Все поступившие обращения были оперативно обработаны специалистами колл-центра городского центра управления пассажирскими перевозками, - говорится в сообщении. - Даны разъяснения, факты о допущенных нарушениях со стороны водительского состава направлены в транспортные предприятия для принятия мер.

Также жителям Ростова и гостям города напомнили, что свои вопросы по работе общественного транспорта они могут задать по телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

Горячая линия Центра управления пассажирскими перевозками Ростова-на-Дону - 8(800)222-76-76.

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Об этом сообщает администрация города (подробнее)