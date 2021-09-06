Отключение света в Ростове-на-Дону 6 сентября 2021 года: десятки домов останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 6 сентября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 6 сентября, с 9 до 18 часов без возможности воспользоваться электрическими приборами останутся жители домов на улице Черепахина 137-185, 128-154; в переулке Гвардейский 54-60; а также в переулке Доломановский 83-91, 86-92.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 3 сентября 2021 года: десятки горожан останутся без света.

Мы выяснили, где в Ростове-на-Дону пройдут отключения электричества 3 сентября 2021 года.