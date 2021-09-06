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Общество6 сентября 2021 7:00

Отключение света в Ростове-на-Дону 6 сентября 2021 года: десятки домов останутся без электричества

Мы выяснили, где в Ростове-на-Дону пройдут отключения электричества 6 сентября 2021 года
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Новые отключения света анонсировали в Ростове

Новые отключения света анонсировали в Ростове

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 6 сентября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 6 сентября, с 9 до 18 часов без возможности воспользоваться электрическими приборами останутся жители домов на улице Черепахина 137-185, 128-154; в переулке Гвардейский 54-60; а также в переулке Доломановский 83-91, 86-92.

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