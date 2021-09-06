В Таганроге начали асфальтировать участок улицы Петровской

Речь идет об участке от Итальянского до Украинского Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Таганрога отреагировали в соцсетях на информацию о начале асфальтирования участка улицы Петровской. Эта новость в Интернете появилась вчера, 5 сентября, и уже спровоцировала активные обсуждения в комментариях.

Так, например, люди предположили, что рабочих заставили поспешить из-за скорого приезда председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Часть таганрожцев выразили Валентине Ивановне свою благодарность за помощь в развитии города. Местные жители отметили что асфальтирование на Петровской - «настоящее событие».

Речь идет об участке от Итальянского до Украинского. Его собирались открыть 1 сентября, но этого не смогли сделать из-за корректировки проектно-сметной документации. Сейчас городская администрации обещает, что работы завершат 1 октября. Полностью улицу должны привести в порядок в 2022 году.

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