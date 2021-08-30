В Таганроге до 1 октября отложили завершение ремонта на улице Петровской

Речь идет об участке от Итальянского до Украинского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге снова перенесли срок завершения ремонта на улице Петровской. Речь идет об участке от Итальянского до Украинского. Теперь местные власти обещают его открыть 1 октября 2021 года. Об этом говорится в постановлении, которое подписал сити-менеджер города Андрей Лисицкий.

- Внести в постановление «О прекращении движения транспортных средств по улице Петровской» следующие изменения: в наименовании слова «по 01.09.2021» заменить словами «по 01.10.2021» , - говорится в тексте документа.

До этого об отсрочке завершения работ сообщали примерно 1,5 месяца назад. Тогда в областном Минтрансе заявили, что ремонт улицы должны завершить в 2022 году, а вот первый этап работ на участке от Итальянского до Украинского перенесли с 19 июля на 1 сентября из-за корректировки проектно-сметной документации.

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