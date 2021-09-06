Ростовчан оставят без горячей воды на четыре дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 6 по 9 сентября в нескольких районах Ростова не будет горячей воды. Людям придется самостоятельно греть тазики и чайники из-за испытаний теплосетей. Сейчас специалисты проверяют трубы на плотность и прочность. Об этом предупредили в «Ростовских тепловых сетях».

Так, горячей воды не будет на Северном в пределах улиц: Капустина - Пацаева - Бульвара Комарова - Стартовой - Планетной - Орбитальной - Обсерваторной - Венеры - Каракумской - Королева - Космонавтов - Волкова

в районе «Темерник» на Лелюшенко - Миронова - Думенко

в районе Ленина: Нансена - Ахтарский - Текучева - Мечникова - Стадионная - Шеболдаева - Ленина - Профинтерна - Я. Галана - Ларина - Погодина - Нариманова - Нагибина - Новаторов - Врубовая - Актюбинский

в центре Ростова: набережная - Сиверса - Локомотивная - Мечникова - Текучева - Театральный - Шолохова - 26 Линии, пл. Свободы и 21 Линии, а также на Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольно и Павленко

на Западном в пределах улиц: Малиновского - Доватора - Мадояна - Стачки - Интернациональной - 2-я Володарского - Заводской - Каширской, а также на Пескова, Машиностроительном, С. Разина, 3-ей Кольцевой и Профсоюзной

Пока идет проверка ростовчан просят быть внимательными и осторожными. Если вы обнаружили течь, размыв грунта или дорожного покрытия, не подходите к месту коммунального ЧП. Об увиденном нужно срочно сообщить по телефону круглосуточной диспетчерской службы: (863) 234-89-44.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей поселка в Ростовской области обсчитали по тарифам на воду

Прокуратура проводит проверку в Азовском районе (подробности)