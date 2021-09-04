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Недвижимость4 сентября 2021 18:09

Жителей поселка в Ростовской области обсчитали по тарифам на воду

Прокуратура проводит проверку в Азовском районе
ТИХОНОВА Татьяна
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Жители поселка в Азовском районе платили за воду дороже, чем нужно

Жители поселка в Азовском районе платили за воду дороже, чем нужно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители поселка в Ростовской области платили за водоснабжение по завышенным тарифам. Проверку ресурсоснабжающей организации - УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения проверяет прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

- Установлено, что ресурсоснабжающая организация взимала с потребителей плату за услуги водоснабжения не по установленным тарифам, что нарушало права потребителей, - говорится в сообщении. - Директору предприятия было внесено представление, после которого предприятие устранило нарушения. Был произведен перерасчет платежей, и теперь платежи будут начисляться в соответствии с действующим тарифом.

Руководитель организации привлечен судом к административной ответственности. Размер административного штрафа составил 50 тысяч рублей.

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