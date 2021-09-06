В Новочеркасске на Молодежной три часа тушили заброшенное здание

При пожаре никто не пострадал Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новочеркасске в ночь на 6 сентября выгорела заброшенная двухэтажка. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, звонок о возгорании в экстренную службу поступил в 2.14 ночи. Локализовать пламя удалось к 3.36, все потушили в 5.39. Известно, что огонь прошел 200 квадратных метров.

- На месте происшествия работали 20 человек, было задействовано 5 единиц техники, - добавили в пресс-службе МЧС.

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