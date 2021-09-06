В Ростовской области увеличилось количество муниципальных чиновников

В 70% случаев возраст госслужащих не превышает 65 лет. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростовской области увеличилось количество чиновников, занятых в администрациях районов, городов и поселений. По последним данным, на разных уровнях и должностях числилось 11377 человек, сообщили власти.

Известно, что больше всего - 80% - таких постов занимают женщины. При этом в основном - в 70% случаев - госслужащие старше 35 и младше 65 лет. Примерно такая же кадровая картина была в 2018 году. Кроме того, на местах стало на 1% меньше молодежи.

92% чиновников получили высшее образование, у 8% - среднее профессиональное образование.

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