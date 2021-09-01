Власти Ростова ответили на критику застройщика Суворовского микрорайона

Застройщики в погоне за прибылью игнорируют интересы жителей города, уверен сити-менеджер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые микрорайоны в Ростове должны возводить вместе с социальными объектами - школами, детсадами, поликлиниками. Однако в погоне за прибылью застройщики часто игнорируют интересы города и его жителей, и это недопустимо. Так сити-менеджер Алексей Логвиненко ответил на критику высказанную в адрес властей.

- Новые жилые районы должны появляться с учётом создания необходимой социальной и транспортной инфраструктуры. Это наша принципиальная позиция. Да, ранее не все застройщики выполняли это требование, тем самым вызывая социальную напряжённость. В первую очередь, это касается Суворовского микрорайона, где застройщик, не взирая на отсутствие транспортной доступности, необходимых объектов здравоохранения и образования, а также при наличии проблем с электричеством и инженерной инфраструктурой, вёл интенсивную застройку и возводил жилые дома, - отметил Алексей Логивненко.

Глава администрации добавил, что с такими же проблемами ранее столкнулись и в Левенцовке.

- Как крайняя мера, нами было принято решение ограничить выдачу разрешительной документации, чтобы восполнить отсутствие социальной инфраструктуры. Я считаю недопустимым, когда в погоне за прибылью, застройщики игнорируют интересы жителей города, - подчеркнул сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Ранее позицию городских властей по этому вопросу раскритиковал застройщик Суворовского микрорайона. По мнению бизнесмена, строительство соцобъектов навязывают, не понимая, что дополнительные работы будут сказываться на стоимости квартир. Цены повысят, чтобы компенсировать затраты.

Ранее в Ростове за отсутствие детсадов и поликлиники на 165 млн рублей наказали компанию, которая занимается застройкой Левенцовки. К этому решению пришли в Арбитражном суде, однако ответчик не согласился с этим и собирается подавать апелляцию.

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