В Ростове потушили пожар в одном из цехов РЭРЗа

Пламя вспыхнуло в помещении на проспекте Ставского Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 6 сентября, в инструментальном цехе Ростовского электровозоремонтного завода (РЭРЗ) потушили пожар. ЧП произошло во второй половине дня, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным ведомства, пламя вспыхнуло в помещении на проспекте Ставского. Обошлось без жертв и пострадавших. Известно, что экстренные службы вызвали в 13.34.

- Когда пожарные подразделения прибыли на место происшествия, огнем было охвачено 10 квадратных метров. В 13.42 горение локализовали, в 13.44 все потушили, - прокомментировали в МЧС.

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