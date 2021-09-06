Женщина и две маленькие девочки пострадали в ДТП на трассе Красновская - Глубокий

Несчастный случай произошел около 8 часов утра. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 6 сентября, мать и ее две маленькие дочки - 5 и 8 лет - пострадали в ДТП на трассе Красновская - Глубокий в Ростовской области. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Известно, что несчастный случай произошел еще утром, около 8.15. По предварительным данным, владелица Daewoo Nexia при повороте налево не предоставила преимущество встречному автомобилю Skoda Rapid, после этого произошло столкновение. В итоге пострадали все, кто находился в первой иномарке.

Как добавили в УГИБДД, водительский стаж женщины, которая управляла Daewoo Nexia, пока небольшой - меньше года. Другой машиной управлял 28-летний мужчина. Сейчас автоинспекторы еще выясняют детали и причины произошедшего.

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