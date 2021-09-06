Многомиллионную махинацию с ж/д билетами раскрыли в Ростовской области

За год бандиты купили и вернули более 35 тысяч билетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многомиллионную махинацию с железнодорожными билетами раскрыли в Ростовской области. Задержали также и подозреваемых - двое сейчас под стражей, один - под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД.

Полицейские выяснили, что мошенники покупали дорогие билеты на поезда дальнего следования, получали за это кешбэки от банков и разные бонусы, а потом просто отказывались от путешествия и требовали назад потраченные деньги. Им помогал в этом сообщник - сотрудник транспортной компании, он оформлял возврат с наиболее выгодными условиями.

- Всего за год бандиты купили и вернули более 35 тысяч билетов. Ущерб составил несколько миллионов рублей. У подозреваемых уже провели обыски, у них нашли более 1300 банковских карт, 670 сим-карт, а также более 10 тысяч железнодорожных билетов, кассовых чеков и квитанций. Сейчас выясняются все факты и возможные соучастники преступлений, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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