В реабилитационном центре Ростова восстановительное лечение прошли уже 1220 детей

Специалисты применяют для лечения детей инновационные технологии. Фото: сайт администрации Ростова

За 4 года в реабилитационном центре для детей-инвалидов Ростова помогли уже 1220 юным пациентам. Ребята не только смогли поддержать свое здоровье в учреждении, но и получили навыки для социальной адаптации, написал в Instagram Алексей Логвиненко.

- Ровно 4 года назад, в День добрых дел, был открыт наш реабилитационный центр. За это время курсовое восстановление прошли 1220 детей, только в этом году - 220. Ребятам помогают в социальной адаптации и поддерживают их физическое здоровье. Ежедневно в учреждении принимают по 55 посетителей. Все услуги оказывают бесплатно. С января центр оказал более 39 тысяч соцуслуг, - отметил Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что детский центр состоит из трех отделений. Специалисты применяют инновационные технологии, среди которых, например, система для локомоторной терапии.

- Благодарю коллектив центра за высокий профессионализм, доброту и отзывчивость. Желаю сотрудникам и юным пациентам крепкого здоровья и благополучия, - добавил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

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