В Ростове началось строительство детского хирургического центра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице началось строительство детского хирургического центра. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

На его возведение было выделено 7,2 миллиарда рублей. Часть работ к данному моменту уже выполнена. Рабочие окончили демонтажные и земляные работы, сейчас идет подготовка котлована. В ближайшее время планируется начать закладку фундамента.

Строительство планируется вести в два этапа. Полностью окончить возведение собираются в 2023 году. Здание будет занимать 54,4 тысячи метров. Также здесь появится подземная парковка, на которой смогут размещаться 117 машин.

- Объект обеспечен финансовыми средствами. Необходимо провести работы качественно и в срок. Весь период к объекту будет пристальное внимание, - предупредил Василий Голубев.

При строительстве будут использоваться самые высокие технологии. В медицинском учреждении будут использовать робототехнику и установку «Да Винчи».

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