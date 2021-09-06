В Ростове на Большой Садовой высадят почти 6 тысяч кустов лаванды

На высадку цветов потратят 1 млн 381 тысячу рублей. Фото: соцсети

В Ростове ищут подрядчика, который высадит на Большой Садовой 5740 кустов лаванды узколистной. Цветы должны украсить улицу в границах Кировского района. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Заказчик - районное управление ЖКХ. Власти планируют выделить 1 млн 381 тысячу рублей. Большая часть из этих денег - 1,35 млн - пойдет именно на высадку лаванду. Оставшаяся часть средств предназначена на разработку документации и дизайн газонов.

Ранее городские власти объявили торги среди компаний, готовых заняться украшением улицы Пушкинской. Речь идет о монтаже декоративной подсветкой и световых композиций. На эти цели собираются потратить 29 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

7-метровые «Одуванчики» и «вечный календарь» установят на Университетском в Ростове

Также должны уложить новую плитку, установить скамейки и урны (подробности)