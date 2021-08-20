7-метровые «Одуванчики» и «вечный календарь» установят на Университетском в Ростове

Пешеходная зона должна появиться около ЗАГСа
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове начали искать подрядчика, который займется благоустройством переулка Университетского. Заявки от компаний будут принимать до 24 августа. Сумма контракта - 19,1 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Из опубликованных документов следует, что на территории должны уложить новую плитку, установить 20 скамеек, урны. Также заказчик - управление ЖКХ Кировского района - хочет, чтобы смонтировали 5 и 7-метровые светильники «Одуванчик», качели «Лунный свет» и «вечный календарь» до 2099 года.
О планах по благоустройству этого участка ранее сообщил и сити-менеджер Алексей Логвиненко. По словам главы администрации, к середине ноября пешеходная зона должна появиться около ЗАГСа. Кроме светильников, качелей и скамеек планируют высадить 41 дерево, 1500 кустарников и клумбы с цветами.
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