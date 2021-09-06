Футбол - один из самых любимых видов спорта ростовчан. Фото: Instagram Алексея Логвиненко

Специалисты ФК «Ростов» провели мастер-класс для юных любителей футбола на Гребном канале «Дон». Эту встречу организовали в рамках подготовки спортивного резерва, пояснил в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В рамках соглашения между городом и футбольным клубом начата работа по подготовке спортивного резерва для занимающихся футболом в спортивных школах, а также по развитию детско-юношеского футбола, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что секреты спортивного мастерства тренеры «Ростова» будут раскрывать и на других площадках и стадионах города.

- Футбол - один из самых любимых видов спорта ростовчан, и наша задача, чтобы им могли заниматься все желающие, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

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