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Общество6 сентября 2021 18:30

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 6 сентября: заторы в шесть баллов зафиксированы на дорогах

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на 6 сентября 2021
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Вечерние пробки в Ростове

Вечерние пробки в Ростове

Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 6 сентября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Варфоломеева, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Социалистической, улице Московской, улице Текучева, улице Мечникова, улице Шеболдаева, улице Нансена, улице Курской, улице Стадионной, улице Фрунзе, улице Целиноградской, проспектах Сиверса, Соколова, Ленина, Театральном, Михаила Нагибина, Богатяновском спуске, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Еременко, Малиновского, Всесоюзная, Портовая, Таганрогская, Зоологическая, Лесопарковая, Международная, МОПРа, Спартаковская, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, Нариманова, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Каскадной, Вятской, Киргизской, Троллейбусной, Менжинского, Пановой, Селиванова, переулку Сальскому и Мезенскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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