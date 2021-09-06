В Аксае не нашелся подрядчик для благоустройства Мухиной балки

В Аксае не нашли подрядчика для благоустройства Мухиной балки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аксайская администрация не смогла найти подрядчика для благоустройства Мухиной балки. На эти нужды планировалось выделить 200,7 миллиона рублей. Результаты конкурса размещены на портале госзакупок.

Заказчиком выступало МКУ Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ». От участников была подана лишь одна заявка – от ООО «Ставпромснаб». Но она оказалось не соответствующей требованиям.

Как только подрядчика все-таки удастся найти, ему предстоит выполнить работы в течение девяти месяцев с даты заключения контракта. Деньги будут выделены из бюджета РФ и бюджета Аксайского городского поселения.

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Изначально они должны были быть завершены в декабре 2017-го.