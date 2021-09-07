Пробки в Ростове-на-Дону на утро 7 сентября: дорог в городе почти свободны

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 7 сентября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Всесоюзная, Портовая, 2-я Баррикадная, Спартаковская, Интернациональная, 1-я Краснодарская, Мадояна и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улице Мечникова, улице Фтбольной, улице Нансена, улице Шеболдаева, улице Цезаря Куникова, переулке Ашхабадском, проспекте Михаила Нагибина, проспекте Ленина, улице Тарновского-Терлецкого. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, 1-я Форматная, Финишная.

На Северном пробки скапливаются на улицах Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Нариманова, проспекте Королева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Виталия Ходоша, Алябьева, Шостаковича, Каскадная, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского, переулку Днепровскому и проспекту Шолохова и 40-летия Победы.

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