В Ростовской области экс-полицейский ответит перед судом за мошенничество с землей

Предварительно, подозреваемый предоставил на регистрацию липовые документы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области бывшего правоохранителя заподозрили в махинации с землей. Теперь он ответит перед судом по статье «Мошенничество». Мужчине грозят штраф, принудительные работы или до 6 лет тюрьмы, сообщает прокуратура.

По данным ведомства, экс-работник органов внутренних дел представил на регистрацию липовые документы. В бумагах значилось, что на арендуемом участке в селе Самарском он построил жилой дом. В итоге такая пометка дала возможность выкупить участок по более низкой цене.

- В результате орган местного самоуправления утратил право владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом стоимостью 420 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Многомиллионную махинацию с ж/д билетами раскрыли в Ростовской области

Уже возбуждено уголовное дело (подробности)