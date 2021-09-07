Три человека пострадали в массовом ДТП на Южном подъезде к Ростову

Столкнулись сразу четыре авто. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В массовом ДТП на Южном подъезде к Ростову пострадали сразу три человека: 29-летний водитель «ВАЗ-21150», а также двое его пассажиров - 54-летняя женщина и 7-летний мальчик. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла еще вчера вечером. Предварительно, дорожное ЧП спровоцировал водитель автомобиля «Лада 210740». Он направлялся из Батайска в Авиагородок, и когда перестраивался не убедился в безопасности маневра.

В итоге «Лада» влетела в Mercedes-Benz C 180, а иномарка в свою очередь зацепила впереди идущий «ВАЗ-21150». Эта легковушка продолжила движение вперед и столкнулась со встречным «КамАЗом 552919».

Пострадали все, кто был в «ВАЗе». Ребенок не был пристегнут и находится на заднем сидении. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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