За лето из водоемов Ростовской области спасли 37 человек

Ежедневно за безопасностью на водоемах следят около 2 тысяч человек. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области завершился купальный сезон. Всего за лето из водоемов спасли 37 человек, 7 из которых - дети. Эту информацию озвучил заместитель губернатора Вадим Артемов, сообщает сайт донского правительства.

Так, 15 случаев на воде произошло в Ростове, в том числе не дали утонуть троим детям. В Азовском районе помогли 9 утопающим. В Пролетарском районе спасли 3 человек. Также помощь потребовалась в Азове, Каменске-Шахтинском, в Шахтах, Багаевском, Веселовском, Усть-Донецком и Шолоховском районах.

Были и смертельные ЧП. 90% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения, также люди отдыхали в необорудованных местах.

Ежедневно за безопасностью на водоемах следят около 2 тысяч специалистов, используют свыше 200 единиц техники. Опасные места теперь обходят и правоохранители, они обращают особое внимание на детей, которых играют и купаются без взрослых.

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