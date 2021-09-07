В Ростове из-за пожара эвакуировали 15 жильцов девятиэтажки

С пламенем боролись в общей сложности около 20 минут Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове на улице Малиновского из-за пожара эвакуировали 15 жильцов девятиэтажки. В здании горела квартира, однако к этому моменту возгорание уже давно потушено. О произошедшем сегодня, 7 сентября, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

Как пояснили в ведомстве, ЧП случилось вчера. Когда сотрудники МЧС прибыли на вызов, полыхало 10 квадратных метров. С пламенем боролись в общей сложности около 20 минут.

- Жертв и пострадавших нет благодаря оперативным действиям пожарных. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнём, - добавили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

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