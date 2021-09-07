В Ростове погибли 20% высаженных деревьев

В этом году Ростов украсят еще 2,6 тысячи деревьев Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове количество погибших деревьев на 5% превысило норму. На состояние насаждений в том числе повлияли погодные условия. Об этом сегодня, 7 сентября, на планерном совещании в администрации города сообщил заместитель сити-менеджера по вопросам ЖКХ Алексей Пикалов.

- Осенью 2020 года и весной 2021 года процент деревьев, которые не прижились, составил порядка 20%, в то время как нормативный отпад в районе 15%. Превышение на 5% объяснимо тем, что прошлый год у нас был рекордно высоким по числу высаженных деревьев, это 16 тысяч. Повлияли и погодные условия летом, они отличались перепадами температур и осадками, - сказал Алексей Пикалов.

Чиновник добавил, что в этом году Ростов украсят еще 2,6 тысячи деревьев, 12,2 тысячи кустарников, а также 3 тысячи кв. метров цветов, в том числе тюльпаны на площади в 2,2 тысячи кв. метров. На эти цели из городской казны уже выделили 167,6 млн рублей.

- Запланирована также высадка более 2 тысяч елей. Это саженцы высотой около 3 метров. Сейчас проводятся подготовительные мероприятия для заключения контрактов, - добавил Алексей Пикалов.

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