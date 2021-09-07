Утром 8 сентября в Ростовской области ожидаются заморозки до -1 градуса

Температура понизится в воздухе и на поверхности почвы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Утром 8 сентября на севере Ростовской области прогнозируют заморозки. Температура в воздухе и на поверхности почвы будет около -1 градуса. Об этом предупреждает пресс-служба областного управления МЧС.

Сотрудники ведомства напоминают, что с наступлением холодов нужно предельно аккуратно обращаться с электрическими обогревателями.

- Если использовать неисправные розетки, вилки и выключатели или перегружать сеть, может произойти замыкание или вспыхнуть пожар. Также нельзя оставлять приборы около штор и мебели, - подчеркнули в пресс-службе МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудники МЧС в Ростовской области готовятся к пожароопасной осени

Синоптики пообещали жаркую погоду в сентябре и октябре 2021 года (подробности)