Сотрудники МЧС в Ростовской области готовятся к пожароопасной осени

К огненным ЧП подготовились в Ростовской области после сильных природных пожаров 2020 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области спасатели готовятся к пожароопасной, жаркой осени 2021 года. Сейчас взяли на карандаш все источники водоснабжения в населенных пунктах, также ведется работа по профилактике возгораний. Такое заявление на всероссийской неделе охраны труда сделал начальник донского управления МЧС Сергей Филиппов, передает ТАСС.
- В Гидрометцентре сообщили, что сентябрь и октябрь будут очень жаркими. Мы к этому готовимся. Отремонтированы источники водоснабжения, проводится работа по недопущению распространения огня по сухой растительности, - подчеркнул Сергей Филиппов.
Уже сейчас, по словам главы регионального ведомства, на Дону фиксируют меньше возгораний. К огненным ЧП подготовились в Ростовской области после сильных природных пожаров, которые бушевали в ряде районов осенью 2020 года. Тогда десятки людей потеряли жилье, известно об одной погибшей женщине.
Ранее заместитель ростовского Гидрометцентра Виктория Антоненко отметила, что в сентябре засушливых дней не ожидается, но пожароопасность все же сохранится.
- Засушливых дней мы не наблюдаем. С другой стороны, пожароопасность сохранится, пока не установятся низкие температуры и не пойдут регулярные дожди, - пояснила специалист.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опять горим: карта самых неблагополучных районов Ростова по версии МЧС
Куда пожарные расчеты ездят чаще всего (подробности)