Сотрудники МЧС в Ростовской области готовятся к пожароопасной осени

К огненным ЧП подготовились в Ростовской области после сильных природных пожаров 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области спасатели готовятся к пожароопасной, жаркой осени 2021 года. Сейчас взяли на карандаш все источники водоснабжения в населенных пунктах, также ведется работа по профилактике возгораний. Такое заявление на всероссийской неделе охраны труда сделал начальник донского управления МЧС Сергей Филиппов, передает ТАСС.

- В Гидрометцентре сообщили, что сентябрь и октябрь будут очень жаркими. Мы к этому готовимся. Отремонтированы источники водоснабжения, проводится работа по недопущению распространения огня по сухой растительности, - подчеркнул Сергей Филиппов.

Уже сейчас, по словам главы регионального ведомства, на Дону фиксируют меньше возгораний. К огненным ЧП подготовились в Ростовской области после сильных природных пожаров, которые бушевали в ряде районов осенью 2020 года. Тогда десятки людей потеряли жилье, известно об одной погибшей женщине.

Ранее заместитель ростовского Гидрометцентра Виктория Антоненко отметила, что в сентябре засушливых дней не ожидается, но пожароопасность все же сохранится.

- Засушливых дней мы не наблюдаем. С другой стороны, пожароопасность сохранится, пока не установятся низкие температуры и не пойдут регулярные дожди, - пояснила специалист.

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